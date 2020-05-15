Chelsea'nin 2016-17 Sezonunda Attığı En İyi 5 Gol Premier Lig'İn güçlü ekiplerinden Chelsea, 2016-17 sezonunda birbirinden güzel goller attı. Eden Hazard, Diego Costa ve Pedro'nun attığı gollerin ön plana çıktığı sezondan en iyi 5 golü sizler için derledik.

Premier Lig'İn güçlü ekiplerinden Chelsea, 2016-17 sezonunda birbirinden güzel goller attı. Eden Hazard, Diego Costa ve Pedro'nun attığı gollerin ön plana çıktığı sezondan en iyi 5 golü sizler için derledik. Kaynak: Dugout