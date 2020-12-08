Chelsea - Krasnodar UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Chelsea - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Chelsea - Krasnodar maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
CHELSEA - KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Chelsea - Krasnodar maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
CHELSEA - KRASNODAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Chelsea - Krasnodar maçını Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarından izleyebilirsiniz.
CHELSEA - KRASNODAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Stamford Bridge, Londra'da oynanacak.