Chelsea - Krasnodar UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Chelsea - Krasnodar UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

08.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:16
Chelsea - Krasnodar UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Chelsea - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Chelsea - Krasnodar maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

CHELSEA - KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Chelsea - Krasnodar maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

CHELSEA - KRASNODAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chelsea - Krasnodar maçını Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarından izleyebilirsiniz.

CHELSEA - KRASNODAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Stamford Bridge, Londra'da oynanacak.

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