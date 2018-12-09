Cezayir ve Tunus Arasındaki Deniz Tatbikatı Sona Erdi

Cezayir ve Tunus ortak askeri deniz tatbikatı Mercan 2018 sona erdi.



Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus deniz kuvvetleriyle Akdeniz'de yapılan Mercan 2018 askeri deniz tatbikatının sona erdiği belirtildi.



Tunus'un Bizerte sahil kentindeki deniz üssünde 3 Aralık'ta başlayan tatbikatın ikili askeri iş birliğini geliştirme amacı taşıdığı kaydedildi.



Tatbikat kapsamında denizde arama kurtarma çalışmaları, yasa dışı gemilere karşı mücadele gibi çeşitli deniz operasyonları yapıldığı aktarılan açıklamada, bu şekilde iki ülkenin de yeterliliğinin arttırılmasına imkan sağlandığı ifade edildi.