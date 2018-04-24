Çeyrek Asırlık Fuarın Açılışıyla 478'inci Mesir Festivali de Başladı

UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan ve bu yıl 478'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 25 yıllık Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarıyla birlikte başladı. Fuar açılışında Şehzadeler Belediyesi standında vatandaşlara Mesir saçıldı.

Ege Bölgesi'nde İzmir Fuarı'ndan sonra en büyük genel fuar olma özelliğine sahip olan Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, bu yıl 25'inci kez Manisa Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 130 firmanın yer aldığı fuarın 29 Nisan Pazar akşamına kadar ziyarete açık kalacağı öğrenilirken vatandaşlar ilk günden fuara büyük ilgi gösterdi. Fuarın açılış törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının gösterisi ve halk oyunlarıyla renklenen fuarın açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşma yapan ve fuarların şehirlerin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Mesir Festivali kapsamında 25. Manisa Mesir Fuarını gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Daha büyük fuar alanlarına ihtiyaç olduğunu dile getiren Tanık, fuarın açılmasıyla Mesir Festivalinin de başladığını kaydetti.

"Fuarcılıkta gerideyiz"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise Türkiye'nin fuarcılık alanında çok gerilerde kaldığını söyleyerek, TOBB öncülüğünde Manisa TSO olarak Manisa'da yapılacak olan yeni fuar alanına destek vereceklerini ifade etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 478 yıldır devam eden bir gelenek olan Mesir Festivali'nde böyle bir fuarın 25 yıldır düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, "478 yıllık gelenek bizim medeniyetimizin çok özel bir göstergesi. Şifa bulan Ayşe Hafsa Sultan, bu şifa bulduğu ilaçtan halkın da, dini, ırkı ne olursa olsun, tüm yaradılanlar da şifa bulsun diye gayesiyle verdiği, buyurduğu ferman üzerine her yıl Nevruz'da yaptırdığı caminin kubbe ve minarelerinden saçılıyor bu macun. Mesir'den alınacak çok dersler var. 41 farklı tadı, kokusu, rengi farklı baharat bir araya gelerek bir şifaya vesile oluyor. Bu da gösteriyor ki birlik, berekettir, rahmettir, şifadır. ve diyor ki caminin kubbelerinden saçılsın. Şunu ifade ediyor; 'Şifayı veren Allah'tır. Her derdin devası vardır, bunu aramak gerekir. O yüzden eller havaya, eller semaya açılsın ve camiden saçılan Mesirler halk tarafından kapılarak istifade edilsin' buyuruyor. UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine girmiş olan ve dünyada eşi benzerine az rastlanılan bir etkinlik olan 478 yıllık Mesir geleneğinin hiç şüphesiz ki Manisa'nın tanıtımına, ticaretine, turizmine ciddi katkılar bulunması gerekiyor. Çünkü bizim şehrimiz adına büyük bir avantajdır böylesine kültürel bir etkinliğe sahip olmamız" dedi.

"Nadir aktivitelerden bir tanesi"

Manisa'nın hem tarihi hem de ekonomisi ile önemli bir şehir olduğunu kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de çeyrek asırdır devam eden Mesir Fuarının açılışını gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Ergün, "Tarihiyle, doğal güzellikleriyle, tarımıyla, ülkemizin en gözde şehirlerinden bir tanesi olan Manisa, sürekli büyüyen ve gelişen sanayisiyle ülkemiz ihracatına en büyük katkı sağlayan iller arasında sürekli ilk sıralarda yerini almaktadır. Böylesine önemli organizasyonlarda Manisa'nın adının yer almış olması hem üreticiyle tüketiciyi aynı platformda buluşturmaya fırsat sağlıyor hem de şehrimizin adının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı açısından büyük imkan sunuyor. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa için olduğu kadar firmalar açısından da önemlidir diye düşünüyorum. Ticari ihtisas fuarları günümüz pazar koşullarında üreticiyle tüketicileri, alıcı ile satıcıları bir araya getirebilen, bu kurullar arasında karşılıklı yüz yüze bir ilişki kurulmasını sağlayabilen nadir aktivitelerden bir tanesi" diye konuştu.

Törende son konuşmayı yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise şunları söyledi:

"Şuanda sadece çeyrek asrını tamamlayan Manisa Sanayi ve Ticaret Fuarını değil aynı zamanda 478 yıllık geleneğin bugünkü adımını teşkil eden Manisa Mesir Macunu Festivalinin de bu yılki ilk açılışını iyi dileklerimizle, mutlulukla yapmış oluyoruz."

Şehzadeler standında mesir saçıldı

Konuşmaların ardından 25. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından 'Bismillah' denilerek kesildi. Fuarda stant açan firmaları tek tek ziyaret eden protokol üyeleri, tanıtımı yapılan ürün ve hizmetler hakkında bilgiler aldı. Şehzadeler Belediyesi standında mesir macunu saçımı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin her yerinden katılımcısı olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Manisa Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar 29 Nisan Pazar günü akşamına kadar her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Festivalin bütün eğlence etkinliklikleri sınır ötesi harekatı dolayısıyla iptal edilirken 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 29 Nisan Pazar Günü saat 14.00'da tarihi Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden Mesir saçım töreni ile sona erecek. - MANİSA