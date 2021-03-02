Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi

02.03.2021 08:06 | Son Güncelleme: 02.03.2021 08:23
Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi

ANTALYA'ya yılın ilk hasadı yeşil erikler, 500 kilometre uzaklıktaki Mersin'den özel araçla getirildi.

ANTALYA'ya yılın ilk hasadı yeşil erikler, 500 kilometre uzaklıktaki Mersin'den özel araçla getirildi. Kilosu 750 liradan satışa sunulan ve çeyrek altını geçen fiyatıyla dikkati çeken erikleri görenler, cep telefonuyla video ve fotoğrafını çekmekle yetindi.

Kışın zincir marketler ile bazı manavlarda bulunabilen yeşil erik, geçen hafta ilk olarak Mersin'de hasat edildi. Antalya'da henüz hasadı gerçekleşmeyen erik için çok sayıda anne adayının aşermesi nedeniyle bazı tüccarlar ile işletmeler küçük paketler halinde eriği satışa sunuyor. Antalya Toptancı Hali'ndeki komisyoncu ve ihracatçı Fatih Yılmaz, özel aracıyla gittiği Mersin'den 11 koli halinde 15 kilo yeşil erik alarak, Antalya'ya getirdi.

Kilosu 750 liradan satışa sunulan ve 700 liralık çeyrek altını geride bırakan erikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlk hasat yeşil erikleri gören vatandaşlar, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmekle yetindi. Eşinin aşermesi halinde çaresiz alacağını anlatan Uğur Oluk, fiyatının çeyrek altını geçtiğini duyunca eriğin videosunu çektiğini söyledi.

'BU KADAR PAHALISINI İLK KEZ GÖRDÜM'

Eşi hamileyken bir defasında şeftali aşerdiğini ve 150 liraya şeftali aldığını ifade eden Erdoğan Alpınar ise bu kadar pahalı eriği ilk defa gördüğünü, ancak fotoğrafını çekebildiğini söyledi. Kilosu 750 liradan 1 kilo eriği eşinin aşermesi halinde alacağını söyleyen Alpınar, "Bir şeftaliye 150 lira vermiştim. Erik de alırım aşermesi halinde. Bu kadar pahalı eriği görünce ben de fotoğrafını çektim" dedi.

İlk hasat erikleri Antalya'ya getirebilmek için önceki gün akşam saatlerinde yola çıktığını ve 500 kilometre yol gidip Mersin'den satın altığını belirten Fatih Yılmaz, Antalya'ya ilk hasat eriği Mersin'den getiren firmanın sadece kendileri olduğunu söyledi. Aracından indirdiği eriklerin büyük ilgi görmesine şaşırdığını da kaydeden Yılmaz, "Aşeren anne adaylarına hizmet kapsamında bunu yapıyoruz. Toplamda 1000 kilometre yol yaptım. 750 liradan satışa sunduk kilosunu. 1 kilo eriği kimse alamayacağı için 50 liralık paketler yaptık. Çeyrek altın bugün 700 liralarda. Ancak erik çeyrek altını geçti." dedi.

3 erik alıp 20 lira vermek isteyenlerin de olduğunu ifade eden Yılmaz, anne adaylarını boş çevirmemek adına böyle bir hizmet yaptıklarını ve hazırda bekleyen 3 sipariş olduğunu kaydetti.

Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi
Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi
Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi
Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi
Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Berat Albayrak Necmettin Erbakan
Magazin Tarkan İrem Derici Demet Özdemir Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hakan Kutlu Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 08:33:56. #1.15#
title