Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 6 Aralık Altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve enflasyon endişelerinin gündemin üst sıralarında yer almaya devam ettiğini belirterek, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti. Peki 6 Aralık altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Altın yükselir mi? detaylar haberimizde.

ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 785,6 Gram altın satış: 787,5

Çeyrek altın alış: 1.257,2 Çeyrek altın satış: 1.288,7

Yarım altın alış: 2.518 Yarım altın satış: 2.589

Tam altın alış: 5.086.17 Yarım altın satış: 5.142.30

Cumhuriyet altın alış: 5.234.17 Cumhuriyet altın satış: 5.291.39

14 ayar altın alış: 460.58 Cumhuriyet altın satış: 466.75

18 ayar altın alış: 592.78 18 ayar altın satış: 598.14

22 ayar bilezik alış: 725.90 22 ayar bilezik satış: 732.45

Gremse alış: 12.730.30 Gremse satış: 12.898.32

Gümüş alış: 9.96 Gümüş satış: 9.97

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 6019 rakamlarının 6018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

ABD Dolarının Değeri

Altının fiyatı genellikle ABD dolarının değeriyle ters orantılıdır çünkü metal dolar cinsindendir. Diğer her şey eşit olduğunda, daha güçlü bir ABD doları, altının fiyatını daha düşük ve daha kontrollü tutma eğilimindeyken, daha zayıf bir ABD doları, artan talep yoluyla altın fiyatını yükseltebilir (çünkü dolar zayıf olduğunda daha fazla altın satın alınabilir.)

Sonuç olarak, altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülür. Enflasyon, fiyatların yükseldiği ve aynı şekilde doların değeri düştükçe fiyatların yükseldiği zamandır. As enflasyon yukarı cırcırları, bu nedenle de altın fiyatını yapar.

Dünya Çapında Mücevherat ve Endüstriyel Talep

Dünya Altın Konseyi'ne göre 6019'da mücevher, toplam 4.400 tondan fazla olan altın talebinin yaklaşık yarısını oluşturdu. Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, hacim açısından mücevherat için büyük altın tüketicileridir. Talebin bir diğer %7,5'i, stentler gibi tıbbi cihazların ve GPS üniteleri gibi hassas elektroniklerin üretiminde kullanıldığı altın için teknoloji ve endüstriyel kullanımlara bağlanıyor.

Bu nedenle altın fiyatları temel arz ve talep teorisinden etkilenebilir; mücevher ve elektronik gibi tüketim mallarına olan talep arttıkça altının maliyeti yükselebilir.

Servet Koruması

Ekonomik durgunluk zamanlarında görüldüğü gibi, ekonomik belirsizlik zamanlarında, daha fazla insan, kalıcı değeri nedeniyle altına yatırım yapmaya yöneliyor. Altın, çalkantılı zamanlarda yatırımcılar için genellikle "güvenli liman" olarak kabul edilir. Tahvillerin, hisse senetlerinin ve gayrimenkulün beklenen veya fiili getirileri düştüğünde, altın yatırımına olan ilgi artabilir ve fiyatını yükseltebilir. Altın, para birimi devalüasyonu veya enflasyon gibi ekonomik olaylara karşı korunmak için bir riskten korunma aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca altın, siyasi istikrarsızlık dönemlerinde de koruma sağlıyor.

Yatırım Talebi

Altın ayrıca metali tutan ve yatırımcıların alıp satabilecekleri hisse senetleri çıkaran borsa yatırım fonlarından talep görüyor.

Bazı ETF'ler gerçek metalde mülkiyeti temsil ederken, diğerleri gerçek altın yerine madencilik şirketlerinin hisselerine sahiptir.

Altın Üretimi

Dünya çapında altın madenciliğinde önemli oyuncular Çin, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Rusya ve Peru'dur. Dünyanın altın üretimi, talebi karşılayan arzın bir başka örneği olan altın fiyatını etkiliyor.

Ancak, on yıllık bir süre içinde artışa rağmen, altın madenciliği üretimi 6016 yılından bu yana önemli ölçüde değişmedi. Tek nedeni "kolay altın" zaten mayınlı olmasıdır; madenciler artık kaliteli altın rezervlerine erişmek için daha derine inmek zorundalar. Altına erişimin daha zor olması ek sorunları da beraberinde getiriyor: madenciler ek tehlikelere maruz kalıyor ve çevresel etki artıyor. Kısacası, daha az altın elde etmek daha pahalıya mal olur. Bunlar, altın madeni üretim maliyetlerine eklenir ve bazen daha yüksek altın fiyatlarına neden olur.

Alt çizgi

Uzun zamandır altına aşık olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün, altın talebi, merkez bankası rezervlerindeki altın miktarı, ABD dolarının değeri ve enflasyona ve para birimi devalüasyonuna karşı bir önlem olarak altını tutma arzusu, hepsi değerli metalin fiyatını artırmaya yardımcı oluyor.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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