Ceylan Karavil Park'ta akvaryuma yoğun ilgi

Diyarbakır'da bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası markalarla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, okulların açılmasına sayılı günler kala bölgede eşi benzeri olmayan dev akvaryum ile çocuklu ailelerin büyük ilgisini çekti.

Diyarbakır'da bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası markalarla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, okulların açılmasına sayılı günler kala bölgede eşi benzeri olmayan dev akvaryum ile çocuklu ailelerin büyük ilgisini çekti.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan bölgenin buluşma noktası haline gelerek ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlayan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme döneminde birbirinden farklı etkinliklerle ve kültürel, sanatsal alanlarda deneyimleri ziyaretçilerine sunarak Diyarbakır ve bölgenin çekim noktası olmaya devam ediyor. Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi 3 bin metrekarelik alana sahip bölgede tek olan dev akvaryumuyla alışveriş merkezine gelen tüm ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Havuz konseptinde balıklara dokunma imkanı sağlanırken, gelen ziyaretçilerin izlemesi için ana tankta balıkların dalgıçlar tarafından elle besleniyor olması, 55 metre tünel uzunluğundan oluşan akvaryumun ana tankında özel olarak tasarlanmış üç farklı konseptiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunmakta. 2015 yılında Ceylan Karavil Park AVM'de açılan Aqua Diyarbakır Güneydoğu Anadolu'nun ilk ve tek akvaryumu olarak hizmet vermeye devam etmekte. Okulların açılmasına sayılı günler kala bölgede eşi benzeri olmayan dev akvaryum çocuklu ailelerin yoğun ilgisini çekti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı