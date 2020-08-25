HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ceyhan'da mısır hasadı başladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır hasadı başladı.

Ceyhan'da mısır hasadı başladı
25.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:57

Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır hasadı başladı. Ceyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Kenan Balkı, ürünün veriminde memnun olduklarını, geçen yıla oranla yüzde 10 oranında bir artış beklediklerini belirtti.

Adana'nın Ceyhan İlçesi Sirkeli mahallesinde 2020 yılı birinci ürün olarak ekilen mısırın hasadı başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ceyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Kenan Balkı, "Geçen yıl pamuk ve yer fıstığı ektiğimiz yerlere bu sene mısır ektik. Bu yıl tekrar mısır ektiğimiz yerlere oranla dekara en az 150-200 kilo fark atıyor. Fakat fiyatlardaki artışın çok daha iyi olmadığını söyleyebilirim. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızda en az yüzde 22, buğdayda yüzde 32 fındığa verdiği zam oranına göre bir zam bekledik. Yani mısırın şuan taban fiyatı şuanda bin 400, bin 450 lira olsaydı biz de emeklerimizin karşılığını biraz daha almış olurduk. Fakat geçen yıl bin 150 lira olan fiyatlar bu yıl bin 325 lira olarak açıklandı. Şuanda piyasada bin 330, bin 340 civarında gidiyor" şeklinde konuştu.

Son 15-20 gün içerisinde dövize gelen artıştan dolayı gübre fiyatlarına en az yüzde 20, yüzde 25 civarında zam yansıdığına dikkat çeken Meclis Başkanı Balkı, şöyle devam etti;

"Ürünü şubat, mart aylarında ekiyor, Ağustos'un Eylül'ün başında hasat ediyoruz. Biz, ürettiğimiz mahsule yılda bir kere zam alabiliyoruz. Fakat özellikle kimyevi gübreye son 1 ay içerisinde yüzde 20, 25 zam geldi. Onun için mısır fiyatlarının en azından bin 400, bin 450 lira açıklansa idi biz daha çok memnun olacaktık. Aynı şekilde önümüzde pamuk toplama hasadı da var. Pamuk girdileri de çok yükseldi. 2018 yılında 4 bin 500 liraya sattığımız kütlü pamuğu 2019'da yani 1 yıl sonra 3 bin liraya zor sattık. Bu yıl hala da pamuk piyasasının ne olacağı belli değil. Yani tarımla uğraşan bizim gibi Çukurova çiftçisi şuanda kör dövüşü gidiyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Ekonomi
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Magazin
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Uzmanlara göre Karadeniz'de yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir Ekonomi
Uzmanlara göre Karadeniz'de yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459,7 liradan işlem görüyor
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Dünya
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Bir kaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testinde birbirlerini ezdi
Bir kaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testinde birbirlerini ezdi
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
59 suçtan kaydı olan otomobil hırsızının yöntemi hayrete düşürdü
59 suçtan kaydı olan otomobil hırsızının yöntemi hayrete düşürdü
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cüneyt Arkın Sertab Erener Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Ronald Koeman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tv Sel Ankara Yangın
Şu an buradasınız: Ceyhan'da mısır hasadı başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 11:58:53. #1.15#
title