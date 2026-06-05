Geçen yıl don vurdu, bu yıl Japonya'ya 200 ton kiraz gönderecekler

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın kasabasında 5 yıl önce kurulan 164 dönümlük kiraz bahçesinde bu yıl yaklaşık 200 ton rekolte bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 11 Nisan'da yaşanan zirai don nedeniyle ürün alınamayan bahçede, bu sezon yağışların ve hava şartlarının elverişli seyretmesi üreticinin yüzünü güldürdü. Japonya'ya ihracat yapılan bahçede iç pazara yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

"10 bin 832 kiraz ağacıyla üretim yapılıyor"

Üretici Arslan Özcan, yatırımın bölgede kiraz yetiştiriciliği yapılabileceğine yönelik yapılan araştırmaların ardından hayata geçirildiğini belirterek, "Beş yıl önce, Bahadın'da bu bölgede kiraz olur mu? diye bir AR-GE düşünüldü. Bu AR-GE sonucunda da geldik. Araştırmalarımız üzerine de kirazın en zor nerede olunacağı yer noktayı burayı belirledik. Çünkü kiraz dikimi için bin rakımın üzerinde olması gerekiyor. Buranın rakımı da bin 90. Bunun üzerine bir AR-GE yaptık. İlk etapta 500 fidanla başladık. Bir sene sonra bunu 10 bin 800'e çıkarttık. Şu an 10 bin 832 fidanımız var. 164 dönüm bir arazinin içerisinde Bahadın kasabasının Gümüşkavak Mahallesi'nde bu işe başladık" dedi.

"Geçen yıl don vurdu, bu yıl hedef 200 ton"

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don nedeniyle ürün alınamadığını ifade etti. Özcan, "2 yaşındaydı alıp diktiğimiz fidanlarımız ve bir sene sonra, 3'üncü senesinden sonra kiraz almaya başladık. İki dönem kiraz aldık. Geçen dönem Türkiye'mizi ve başka ülkeleri de etkileyen 11 Nisan donlarıyla itibaren sadece kiraza nazaran değil başka hiçbir meyve ülkemizde alınamadı. Ondan önceki dönem 57 ton kiraz aldık. İç pazarda değerlendirdik bunu. Bu sene hedeflediğimiz 300 tondu ama yağmurların çok olması nedeniyle özellikle burada beş cinsle çalışıyoruz biz. Sıcak pazar oluşturabilmek için 20 Haziran ile 10 Ağustos'a kadar hasat yapabilelim diye Sweet Art, Regina, Cordia, Ziraat 900 ve North Thunder cinsleriyle çalışıyoruz. Regina'da bu sene yağmurlardan dolayı sorun yaşadım. O yüzden belki 40-50 ton zararım olabilir. Ama ona rağmen bir 200 ton kirazımız var diye hedefliyoruz. Hasat dönemine kadar da bir sorun yaşamazsak hedefimize ulaşabildiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Japonya'ya ihraç ediliyor"

Üretilen kirazların Japonya'ya ihraç edildiğini ve iç pazarda da değerlendirildiğini anlatan Özcan, yatırımın aynı zamanda bölgede istihdama katkı sağladığını söyledi.

Özcan, "Umut Bey'in tek hedefi burada insanlara, özellikle üniversite öğrencilerine ve kadınlara ekonomik olarak katkı sağlamak. Kadınların kimseye muhtaçlık duymadan çalışmaları. Buradaki çalışan kadınlara, çocuklara ve üniversite öğrencilerine ekmek veriyoruz. Günlük 150-160 kişi ile hasat döneminde çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 ay sürüyor bizim hasat dönemimiz. İhracat yapıyoruz. Japonya'ya ihracat yapıyoruz. İç pazarları da değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kirazın sapı da çekirdeği de değerlendiriliyor"

Bahçede üretilen kirazların tamamının değerlendirildiğini belirten Özcan, "Buradan çıkan kirazları Bahadın Kadıneli Derneği'nin aracılığıyla kurutmasını yapıyoruz. Hollanda'ya gönderiyoruz kuruttuklarımızı Kadıneli Derneği'nde. Çiğidini, sapını ve kirazın kendisini hepsini değerlendirebiliyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı