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Yenipazar'da Antepfıstığı Hasadı Başladı: Aydın Üretiminin Yüzde 73'ü Bu İlçeden

Yenipazar'da Antepfıstığı Hasadı Başladı: Aydın Üretiminin Yüzde 73'ü Bu İlçeden
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde antepfıstığı hasadı başladı. İlçe, Aydın'daki toplam antepfıstığı üretim alanının yaklaşık yüzde 73'ünü karşılıyor. 2022'de başlatılan proje kapsamında 12 bin 500 menengiç ağacı aşılanırken, üreticiler sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde antepfıstığı hasadı başlarken, Aydın genelinde 4 bin 218 dekar alanda üretimi yapılan antepfıstığının 3 bin 92 dekarlık bölümü Yenipazar'da gerçekleştiriliyor.

Yenipazar'ın Hacıköseler Mahallesi'nde üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri antepfıstıklarında hasat mesaisine başladı. Bölgenin dağlık arazilerinde yetiştirilen antepfıstıkları, üreticilerin yoğun çalışmalarıyla toplanıyor. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın'da 4 bin 218 dekar alanda antepfıstığı üretimi gerçekleştiriliyor. Bu alanın 3 bin 92 dekarı Yenipazar'da bulunuyor. Böylece Yenipazar, Aydın'daki toplam antepfıstığı üretim alanının yaklaşık yüzde 73'ünü oluşturuyor. Yenipazar'da antepfıstığı üretiminin geliştirilmesi amacıyla 2022 yılında başlatılan proje kapsamında, ilçenin dağlık bölgelerinde doğal olarak yetişen 12 bin 500 menengiç ağacı aşılandı. Aşılanan ağaçlarla birlikte doğal kaynakların tarımsal üretime kazandırılması ve üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Yenipazar'da başlayan hasatla birlikte üreticiler, sezonun bereketli ve kazançlı geçmesini beklerken, antepfıstığının ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak öne çıktığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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