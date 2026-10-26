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TOGÜ'nün projesiyle Tokat'ta 13 üreticiye 3 bin 900 süs bitkisi fidanı dağıtıldı

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TOGÜ'nün projesiyle Tokat'ta 13 üreticiye 3 bin 900 süs bitkisi fidanı dağıtıldı
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TOGÜ'nün İl Özel İdaresi desteğiyle yürüttüğü projede 13 üreticiye toplam 3 bin 900 süs bitkisi fidanı dağıtıldı. Projeyle üreticilerin ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından İl Özel İdaresinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında, 13 üreticiye toplam 3 bin 900 süs bitkisi fidanı dağıtıldı.

Tokat ilinde süs bitkileri fidan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama alanında fidan dağıtım töreni düzenlendi. İl Özel İdaresinin 905 bin lira bütçeyle desteklediği projeden, Erbaa ilçesindeki 12 üretici ile Tokat merkezdeki bir üretici yararlandı. Programda konuşan proje yürütücüsü ve TOGÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Sefa Alkaç, Tokat'ın süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Alkaç, 2025 yılı verilerine göre kentte 580 dekar alanda kesme çiçek, 122 dekar alanda ise dış mekan süs bitkileri üretimi yapıldığını belirtti. Kesme çiçek üretim alanlarının 2011 yılından bu yana yaklaşık beş katına ulaştığını ifade eden Alkaç, Tokat'ın Türkiye'deki kesme çiçek üretim alanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturduğunu, dış mekan süs bitkilerindeki payının ise yüzde 0,26 düzeyinde bulunduğunu kaydetti. Alkaç, projeyle üreticilerin ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu da sağlanan desteğin yalnızca fidan teminiyle sınırlı olmadığını belirterek, üretimin artırılması, ekonomik katkı sağlanması ve istihdamın desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise üniversitenin bilimsel bilgi ve araştırma birikimini üreticilerle buluşturan projelere önem verdiklerini söyledi. Üniversitelerin yerel kalkınmaya katkı sunma sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Erbaa'nın kesme çiçek ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde öne çıktığını belirten Yılmaz, üretimi Tokat merkez ve diğer ilçelerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştireceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından yedi farklı bitki grubundan toplam 3 bin 900 fidan üreticilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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