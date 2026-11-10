Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü B-Reçete için ilçe personeliyle toplantı yaptı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü B-Reçete için ilçe personeliyle toplantı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünleri denetimleri ve B-Reçete uygulaması için değerlendirme toplantısı düzenledi. İlçe teknik personelinin katıldığı toplantıda denetim aşamaları, dijital entegrasyon ve saha denetimlerinde uygulama birliği görüşüldü.
Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinin kullanımına yönelik denetimlerin daha etkin yürütülmesi ve B-Reçete sisteminin uygulanmasında birlik sağlanması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantı, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, B-Reçete sisteminin uygulanmasına ilişkin süreçler detaylı şekilde ele alınırken, bitki koruma ürünlerinin denetim aşamaları, dijital sistem entegrasyonu ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
İl genelinde gerçekleştirilecek saha denetimlerinde uygulama birliğinin sağlanması, denetim süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve teknik personelin çalışmalarını ortak standartlar doğrultusunda yürütmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantının, B-Reçete sisteminin sahadaki uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve bitki koruma ürünlerine yönelik denetimlerde koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.