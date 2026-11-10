Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü B-Reçete için ilçe personeliyle toplantı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinin kullanımına yönelik denetimlerin daha etkin yürütülmesi ve B-Reçete sisteminin uygulanmasında birlik sağlanması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantı, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, B-Reçete sisteminin uygulanmasına ilişkin süreçler detaylı şekilde ele alınırken, bitki koruma ürünlerinin denetim aşamaları, dijital sistem entegrasyonu ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

İl genelinde gerçekleştirilecek saha denetimlerinde uygulama birliğinin sağlanması, denetim süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve teknik personelin çalışmalarını ortak standartlar doğrultusunda yürütmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının, B-Reçete sisteminin sahadaki uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve bitki koruma ürünlerine yönelik denetimlerde koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı