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Tekirdağ'da Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 17. Etap hibe toplantısı yapıldı

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Tekirdağ'da Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 17. Etap hibe toplantısı yapıldı
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Tekirdağ'da Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 17. Etap (2026) kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan faydalanıcılara bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda projelerin uygulanması ve yatırım süreçlerine ilişkin hususlar anlatıldı, sorular yanıtlandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 17. Etap (2026) uygulamaları kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan faydalanıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan faydalanıcılara projelerin uygulanması, iş ve işlemlerin yürütülmesi, yatırım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile faydalanıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumlarda, projelerin ilgili mevzuata uygun ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için izlenecek süreçler detaylı şekilde anlatıldı.

Faydalanıcıların yatırım sürecine ilişkin sorularının da yanıtlandığı toplantıda, uygulama aşamasında karşılaşılabilecek hususlar ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin yatırım kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Tekirdağ'daki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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