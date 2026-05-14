Arpa sarı cücelik virüsü ve hububat hortumlu böceğiyle mücadele çalışmaları

Tekirdağ'da hububat ekili alanlarda zararlılarla mücadele için Tarım İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve teknik destek çalışmaları başlatıldı. Üreticilere hastalık ve zararlı kontrolü hakkında bilgiler verildi.

Tekirdağ'da hububat ekili alanlarda tespit edilen zararlılara karşı yoğun bir mücadele başlatıldı.

Tarım İl Müdürlüğü teknik personelince hububat ekili arazilerde gerçekleştirilen çalışmalarda, üreticilere bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilerek, hastalık ve zararlı yoğunluğu görülen alanlarda gerekli teknik yönlendirmeler yapıldı. Teknik ekipler ayrıca, erken teşhis, doğru ilaçlama zamanı, uygun bitki koruma ürünlerinin kullanımı ve kültürel mücadele yöntemleri konusunda çiftçiye destek sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, hububat ekili alanlarda görülen arpa sarı cücelik virüsünün bitkilerde bodurlaşma, sararma ve verim kayıplarına sebep olduğunu, hububat hortumlu böceğinin ise özellikle sap ve başak dönemlerinde ciddi ürün kayıplarına yol açabildiğini vurgulayarak, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade etti.

"Bilinçsiz ilaç kullanımının hem çevreye hem de ekonomik kayıplara sebep olur"

Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı hakkında bilgi veren Aksoy, bilinçsiz ilaç kullanımının hem çevreye hem de ekonomik kayıplara sebep olabileceğine dikkat çekerek, üreticilerin mutlaka Tarım İl Müdürlüğü teknik personelinin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Tarımsal üretimin ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Aksoy, üreticilerin emeğinin korunması adına Müdürlük olarak sahada aktif bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Aksoy, "Çiftçimizin alın terini korumak, verim ve kalite kayıplarını en aza indirmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Üreticilerimizin herhangi bir hastalık veya zararlı belirtisi görmeleri durumunda vakit kaybetmeden il ve ilçe müdürlüklerimize başvurmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
