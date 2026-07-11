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Tekirdağ'da ayçiçeği tarlaları görsel şölene dönüştü

Tekirdağ'da ayçiçeği tarlaları görsel şölene dönüştü
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Türkiye'nin ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da çiçek açan ayçiçekleri, kilometrelerce uzanan sarı tarlalarıyla doğayı adeta bir tabloya çevirdi. Üreticiler, hava şartlarının elverişli gitmesi halinde 400 bin ton üretim hedefliyor.

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde önemli merkezlerinden Tekirdağ'da çiçek açan ayçiçekleri, kilometrelerce uzanan sarı tarlalarıyla doğayı adeta açık hava tablosuna çevirdi. Trakya'da "sarı gelin" olarak da anılan ayçiçeklerinin çiçeklenmesiyle oluşan manzara, üreticilere umut verdi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ayçiçekleri çiçek açarken, geniş tarım arazileri sarının en güzel tonlarına büründü. Yol güzergahlarını süsleyen ayçiçeği tarlaları, dronla görüntülendiğinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanmasında stratejik öneme sahip olan ayçiçeği, Trakya tarımının da lokomotif ürünleri arasında yer alıyor. Üreticiler, çiçeklenme döneminin ardından hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde verimli bir hasat sezonu bekliyor.

Yaklaşık 1 milyon 591 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde, mevsim şartlarının olumlu seyretmesi halinde yaklaşık 400 bin ton üretim hedefleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ayçiçeğinde çiçeklenme döneminin üretim açısından kritik bir süreç olduğunu belirterek, "İlimizde yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Şu an tarlalarda genel görünüm sevindirici. Üreticilerimizin sezon sonuna kadar gerekli bakım çalışmalarını aksatmamaları büyük önem taşıyor. Mevsim şartlarının olumlu seyretmesi halinde bu yıl da verimli bir hasat dönemi geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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