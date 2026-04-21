Kahverengi kokarca için tuzak takip çalışması

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca zararlısına karşı Çanakkale'de takip çalışmalarına başladı. Ekonomik zarar eşiği aşıldığında üreticilere uyarı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kahverengi kokaraca zararlısına başlatılan çalışmalar neticesinde zararlının bölgede yayılımı takip edilerek, ekonomik zarar eşiğini aşabilecek durumlarda üreticiler uyarılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 'Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) Eylem Planı' çerçevesinde 2026 yılında Çanakkale'de; merkeze bağlı Yapıldak, Musaköy, Kalabaklı köyleri ile Biga, Ezine, Lapseki ve Bayramiç ilçelerinde Nisan ayı itibariyle haftalık olarak tuzakla takip çalışmaları başlatıldı. Haftada 2 defa yapılan sayımlarla zararlının bölgede yayılımı takip edilerek, ekonomik zarar eşiğini aşabilecek durumlarda üreticiler uyarılacak. Her ilçede 3'er adet olmak üzere toplamda 15 bahçede zararlı takip edilecek. Polifag bir zararlı olduğundan tuzak asılan bahçeler; şeftali, Trabzon hurması, kivi, elma, nektarin bahçeleri gibi bölgeyi temsil edecek ve zararlının tercih edeceği ürün gruplarından seçilmiştir. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
