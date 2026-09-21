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Sultansuyu'nun 15 erkek Arap koşu tayı 22 Eylül 2026'da açık artırmayla satılacak

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Sultansuyu'nun 15 erkek Arap koşu tayı 22 Eylül 2026'da açık artırmayla satılacak
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Malatya Akçadağ'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün yetiştirdiği 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı, açık artırma usulüyle satışa sunulacak. İhale, 22 Eylül 2026’da saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak; fiziki ve çevrim içi katılım sağlanabilecek.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı, açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün yetiştirdiği tayların satışı, hibrit model kapsamında gerçekleştirilecek. İhale, 22 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye fiziki olarak katılımın yanı sıra çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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