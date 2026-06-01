Haberler

Söke Ovası'nda buğday hasadı heyecanı sürüyor

Söke Ovası'nda buğday hasadı heyecanı sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde 531 bin dekar alanda buğday üretimi yapılırken, hasat mesaisi devam ediyor. İl Tarım Müdürü ve beraberindeki heyet, çiftçileri ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde takip etti.

Aydın'ın önemli tarım bölgelerinden olan ve 531 bin dekar alanda buğday üretimi yapılan Söke ilçesinde hasat mesaisi devam ediyor.

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde 10 bin 803 üretici tarafından 531 bin dekarlık alanda buğday üretimi yapılırken, Söke ilçesinde ise 2 bin 479 üretici 267 bin dekarlık alanda üretim gerçekleştiriyor. Bereketli Söke Ovası'nda hasat sezonu tüm hızıyla sürerken, tarlalarda da yoğun mesai devam ediyor. Bu kapsamda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, Söke İlçe Müdürü Veysel Ali Ünal ve Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, üreticileri ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde takip etti. Hasat alanlarında çiftçilerle bir araya gelen heyet, üreticilerin talep ve görüşlerini dinlerken, sezonun verimli geçmesi temennisinde bulundu. Tarlalarda süren yoğun mesaiye eşlik eden yetkililer, alın terinin emeğe ve berekete dönüştüğü hasat sürecinin önemine dikkat çekti. Üreticilerin ülkenin gıda arz güvenliğinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçilerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis gözaltına aldı
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar

2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş

Gülten'i öldürmeden önce bu çelengi göndermiş

Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular