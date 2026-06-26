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Sivas'ta hayvancılık sektörü temsilcileri bir araya geldi

Sivas'ta hayvancılık sektörü temsilcileri bir araya geldi
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Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan çiftçiler bir araya geldi. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ın tarımda 81 il arasında ilk 10'da olduğunu ve çiftçilerin 75 ili geride bıraktığını belirtti.

Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan çiftçiler bir araya geldi. Sektöre yönelik istişarenin yapıldığı toplantıda konuşan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas aslında üreten bir şehir. 81 vilayetin 75'ini geride bırakıyorsa Sivaslı çiftçimiz, besicimiz gerçekten üretiyor" dedi.

Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan çiftçiler kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıya çiftçilerin yanı sıra Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve diğer STK temsilcileri katıldı. Sektörde yaşanan sorunların konuşulduğu toplantıda söz alan Başkan Hacı Çetindağ, çiftçilere verdikleri emek nedeniyle teşekkür etti.

"Sivas tarım alanında 81 vilayet arasında ilk 10'da"

Programda çiftçilerin sorunlarını dinleyen ve yapılan planlamalar hakkında bilgi veren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu, ben bütün konuşmalarımda söylerim. 81 vilayetin içine baktığımız zaman tarım alanında Sivas ilk 10'da. Sivas aslında üreten bir şehir. 81 vilayetin 75'ini geride bırakıyorsa Sivaslı çiftçimiz, besicimiz gerçekten üretiyor. Bu sizlerin sayesinde. Bizim besicimiz, çiftçimiz sadece kendi için çalışmıyor. Traktör sanayi, yem sanayi, ilaç sanayi, gübre sanayi ve sulama sanayiyi destekleyen aslında çiftçiler. Aslında çiftçiye verilen para hiçbir zaman boşa gitmiyor. Gelirin büyük bir bölümü dağıtılıyor. Ekonomiye en büyük katkıda bulunan bizim kendi çiftçimiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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