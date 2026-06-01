Haberler

Kuvvetli yağış sonrası arpa ve yulaf ekili araziler zarar gördü

Kuvvetli yağış sonrası arpa ve yulaf ekili araziler zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta son 50 yılın en yoğun yağışları nedeniyle arpa ve yulaf ekili tarım arazileri sular altında kaldı, 70 dönümlük alanda ürün kaybı yaşandı.

Sivas'ta son 50 yılın en yoğun yağışları yaşanırken kuvvetli yağışlar nedeniyle arpa ve yulaf ekili tarım arazileri zarar gördü, hava görüntüleri zararın boyutunu gözler önüne serdi.

Son yılların en yoğun yağmur yağışını alan Sivas'ta ekili tarım arazileri olumsuz etkilendi. Kızılırmak havzasında bulunan birçok arazinin sular altında kalmasının yanı sıra yağmur ve rüzgar nedeniyle de bazı tarım arazileri de zarardan nasibini aldı. 2025 sonbaharında arazisine arpa ve yulaf ektiğini ifade eden Mustafa Harput, aşırı yağışlar ve rüzgar nedeniyle 70 dönümlük bir alanda ürün kaybının olduğunu söyledi.

Ekili arazisindeki ürünün tamamen yan yattığını ifade eden Mustafa Harput, "Geçen yıl sonbahar aylarında ekim başladığında hep beraber tarlalarımızı ektik. Daha sonrasında da gübre attık. Burası yulaf ve arpa ekiliydi. Yağmur ve rüzgardan dolayı bu yıl böyle bir şey yaşadık. Hava şartları karıştı. Bugün güneş açıyorsa bir saat sonra sel götürebiliyor. Şu an bizim yaklaşık 70 dönümlük arazimizde bir zarar var. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Burayı yeşil haliyle biçeceğiz ve balya yapıp kaldıracağız. Normalde 8 veya 9'uncu ayda hasat etmemiz lazımdı" dedi.

Yan yatan ve ilginç bir görüntü oluşturan tarım arazisi, dron ile görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in 'Kilitli kapı' için formülü hazır

Meclis'te kritik salı! İşte Özel'in Kılıçdaroğlu'nu mat edecek formülü
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı

Faciada yaşananlar ortaya çıktı! Babanın yaptıkları yürek yakıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Endonezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı! 5 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! II. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat infilak etti
Nöbette uyuyan arkadaşının fotoğrafını çekti, olanlar oldu

Gece yarısı hastanede gizlice çektiği fotoğraf hayatını kabusa çevirdi
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"