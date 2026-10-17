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Şırnak Şenoba'da yüzde 50 hibeyle kurulan 10 serada ilk salatalık hasadı yapıldı

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Şırnak Şenoba'da yüzde 50 hibeyle kurulan 10 serada ilk salatalık hasadı yapıldı
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde aileler, devletin yüzde 50 hibesiyle kurulan 10 serada sebze yetiştiriyor. Üreticiler yılın ilk salatalık hasadını yaparken kilosunu 35 liradan satıyor, ancak pazar konusunda zorluk yaşıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde ailelerin devletten aldıkları yüzde 50 ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Şırnak Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje ile aileler, devletten aldıkları yüzde 50 hibe ile sera projesi hayata geçirdi. Belde de kurulan 10 adet serada sebze yetiştiriliyor.

Üreticilerden Halit Babat, bir dönüm arazisinde kurduğu serada yılın ilk salatalık hasadını yaptı. Verimli toprakları sayesinde yılda 3 hasat yapan üreticiler, salatalık kilosunu 35 liradan satıyor. Pazar konusunda zorlandıklarını söyleyen üreticiler, yetkililerin ürün satışında pazar konusunda yardımcı olmalarını talep etti. Babat, devlet desteğiyle projeyi aldıklarını belirterek, "Ağustos'un ikinci haftasından beri başladık. Çevresine göre mikro klima alanı olan bir belde. Burada daha çok sera yapılabilir, evlerini geçindirebilirler. Buradan Hilal beldesine kadar 5 kişi bu seralardan yaptı. Yeni olduğu için pazar konusunda zorluk yaşıyoruz. Yüzde 50 biz, yüzde 50 devletin desteğiyle oldu. Bu proje sayesinde ailelerimizi geçindiriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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