Salihli'de biçerdöver ve yangın uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı biçerdöver kontrol hizmetleri ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, Manisa Valiliği'nin ilgili tebliği ile 2026 yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları doğrultusunda hasat döneminde alınması gereken tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiği belirtildi.

Buna göre, özellikle ormanlık alanlara bitişik hububat tarlalarında hasadın ardından 10 metrelik koruyucu bant oluşturulması zorunlu tutuldu. Ayrıca biçerdöver, balya makinesi ve benzeri tarım araçlarıyla yapılan çalışmalar sırasında araçların yanında en az 2 ton kapasiteli su tankeri ile 6 kilogramlık 2 adet yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, hasat sonrası anız yakılmaması konusunda üreticileri bir kez daha uyarırken, ürün hasadında görev alacak biçerdöver operatörlerinin G sınıfı sürücü belgesine veya biçerdöver operatör belgesine sahip olması gerektiğini hatırlattı.

Açıklamada, hasat sırasında ürün kayıp oranının yüzde 2'nin üzerine çıkmaması gerektiği belirtilirken, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve yulaf gibi tarla bitkilerinin zamanında ve tekniğine uygun şekilde hasat edilmesinin milli servetin korunması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sırasında aşırı ürün kaybına neden olan biçerdöver operatörlerinin tespit edilmesi halinde üreticilerin durumu kuruma bildirmelerini istedi. Yetkililer, alınacak tedbirlerle hem yangın riskinin azaltılmasının hem de ürün kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı