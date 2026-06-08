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Osmancık'ta çiftçilerin ekim mesaisi başladı

Osmancık'ta çiftçilerin ekim mesaisi başladı
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Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik ekim sezonu, mayıs ayındaki sağanak yağışlar nedeniyle hazirana sarktı. Çiftçiler, Kızılırmak Nehri'nin beslediği tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik ekim sezonu başladı. Kızılırmak Nehri'nin beslediği tarlalarda çiftçiler, yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılayan Osmancık ilçesinde çeltik ekim sezonu mayıs ayında etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle hazirana sarktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara giden çiftçiler, tohumları tarlalarla buluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Türkiye genelinde en çok tercih edilen pirinç çeşitleri arasında yer alan Osmancık pirincini yetiştiren çiftçilerin bazıları keşan işlemini bitirerek ekim sürecine başladı. Güneş altında uzun saatler çalışan çiftçiler, emeklerinin karşılığını alacakları verimli bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Ekim vakti mevsim şartlarından dolayı geç kaldı"

Bölgede çeltik üretimi yapan Çağlar Çıtakoğlu, "Ekim vakti mevsim şartlarından dolayı geç kaldı, yapacak bir şey yok. Yabani ot çeşitlerinden dolayı verimler çok düştü. Geçen sene yaz vakti hayvanı olan arkadaşlar bizim çeltik arazilerine gelerek belki 15-20 dönümlük darıyı biçtiler ve götürdüler. Bu da ortalamaya vurunca 200 ila 400 kilograma kadar verimi düşürdü. Ekici arkadaşların Allah işini rast getirsin. Bu sene çamurdan dolayı mücadele verdik. İnşallah herkes güzel verim alır, hep beraber hasadımızı kaldırırız. Devlet de inşallah güzel fiyat açıklarsa emeğimizin karşılığını alırız" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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