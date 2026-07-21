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Andırın'da faydalı böcek ile doğal mücadele

Andırın'da faydalı böcek ile doğal mücadele
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Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü, Andırın ilçesindeki narenciye bahçelerinde zararlılarla mücadele için faydalı böcek salımı yaptı. Kimyasal ilaçlama yerine tercih edilen bu yöntemle çevre korunması ve sağlıklı ürün hedefleniyor.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Andırın ilçesi Yeşilova bölgesindeki narenciye bahçelerinde zararlılarla mücadele etmek amacıyla doğa dostu "faydalı böcek" salımı gerçekleştirdi.

Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve tüketicilere daha sağlıklı ürünler sunmak amacıyla yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Andırın ilçesine bağlı Yeşilova bölgesinde yer alan narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunarak faydalı böcekleri doğaya saldı.

Geleneksel kimyasal ilaçlama yöntemleri yerine tercih edilen bu biyolojik mücadele sayesinde; toprak, su ve çevrenin korunması, ürünlerde kimyasal ilaç kalıntısının önüne geçilmesi, zararlılara karşı doğal avcıların kullanılarak ekosistem dengesinin yeniden kurulması hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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