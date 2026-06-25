Mersin'de kapya biber üretimi yerinde incelendi

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Hatipoğlu, kapya biber üretiminin yoğun olarak yapıldığı seralarda incelemelerde bulunarak üreticilerle biyolojik mücadele uygulamaları ve üretimin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Heyet, Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde 47 dekar alanda ailesiyle birlikte kapya biber üretimi yapan ve ilçenin yetiştirdiği üreticiler arasında gösterilen Nuri Temiz'in seralarında incelemelerde bulunuldu. Üretim süreci hakkında bilgi alan heyet, üretim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.

Programın devamında Adanalıoğlu Mahallesi'nde 28,5 dekar alanda üretim yapan genç üretici Aytaç Güventürk ziyaret edildi. Seralarda yapılan incelemelerde zararlılarla mücadelede biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ön planda tutulurken, genç üreticiyle üretimin geleceğine yönelik hedefler ve yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, üreticilerin taleplerini dinleyerek sürdürülebilir tarım uygulamaları ve modern üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yetkililer, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik saha çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı