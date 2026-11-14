Malazgirt Kaymakamı Kahraman, TARMİSS OSB esnafının sorunlarını dinledi

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Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, göreve başladığı günden bu yana sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında TARMİSS Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) işletmeleri ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, bu kez sanayi esnafının konuğu oldu. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ile birlikte TARMİSS Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Kaymakam Kahraman, iş yeri sahipleriyle tek tek sohbet etti. Ziyaret sırasında üretim ve ticaret faaliyetlerini yerinde gözlemleyen Kahraman, esnafın karşılaştığı sorunları, beklentilerini ve çözüm bekleyen konuları bizzat dinleyerek not aldı. Kaymakam Kahraman ve Ziraat Odası Başkanı Kılıç'a taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulduklarını belirten işletme sahipleri, sorunlarının iş yerlerinde dinlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf, kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Kahraman'a teşekkür etti.

OSB'deki esnaf ziyaretlerinin ardından yapımı devam eden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) inşaatına geçen Kaymakam Kahraman, şantiye alanını gezdi. Yetkililerden yürütülen çalışmalar ve projenin geldiği son aşama hakkında bilgi alan Kahraman, inşaatın planlanan sürede tamamlanması için çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı