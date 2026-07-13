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Kütahya'da demiryolu bağlantılı lojistik merkez projesinde son durum incelendi

Kütahya'da demiryolu bağlantılı lojistik merkez projesinde son durum incelendi
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Kütahya Valisi Musa Işın, OSB'de kurulması planlanan Lojistik Merkez alanında incelemelerde bulundu. Proje, demiryolu bağlantılı lojistik imkanlarla sanayi ve ihracat altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması planlanan Lojistik Merkez alanında incelemelerde bulundu. Sanayi ve ihracat altyapısını güçlendirmesi hedeflenen proje kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi.

İnceleme programına AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Program kapsamında heyet, lojistik merkezin kurulmasının planlandığı sahada incelemelerde bulunarak proje süreci ve devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kütahya OSB yetkilileri tarafından Vali Musa Işın'a yapılan sunumda, projenin mevcut durumu, teknik hazırlık süreci ve planlanan uygulamalar detaylı şekilde aktarıldı.

Çalışmalar 2019 yılında başlamıştı

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgeye katma değer sağlayacak Lojistik Merkez Projesi için çalışmalarına 2019 yılında başladığı belirtildi.

Alayunt Tren İstasyonu'na yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan alanda iltisak hattı ve yükleme merkezi kurulmasına yönelik fizibilite ile proje çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Sunumda ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından iltisak hattına ilişkin proje ve çizim çalışmalarının tamamlandığı, bazı bölümlerde hafriyat çalışmalarının gerçekleştirildiği, kamulaştırma sürecinin ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Projenin hızlandırılması amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürüldüğü kaydedildi.

"Kütahya'nın ihracat kapasitesine önemli katkı sağlayacak"

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Musa Işın, lojistik merkezin Kütahya için stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Vali Işın, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin demiryolu bağlantılı lojistik imkanlara kavuşacağını belirterek, bunun sanayi üretimi, ticaret ve ihracat açısından önemli avantajlar sağlayacağını ifade etti.

Kütahya'nın üretim gücünü daha rekabetçi hale getirecek projelerin yakından takip edildiğini belirten Işın, "Lojistik merkez, şehrimizin sanayi ve ihracat kapasitesine önemli katkılar sağlayacaktır. Süreç, ilgili tüm kurumlarımızın iş birliği ve koordinasyonu içerisinde titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Proje kapsamında Alayunt Tren İstasyonu bağlantılı bir iltisak hattı ile yükleme merkezinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen ürünlerin demiryolu üzerinden daha hızlı ve ekonomik şekilde iç ve dış pazarlara ulaştırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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