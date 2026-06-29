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Kütahya'da çörek otu üretimi yakından takip ediliyor

Kütahya'da çörek otu üretimi yakından takip ediliyor
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Kütahya'da tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla yürütülen Çörek Otu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında saha kontrolleri yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, üreticilerle bir araya gelerek alternatif ürünlerin önemini vurguladı ve projenin süreceğini belirtti.

Kütahya'da tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve alternatif ürün deseninin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen Çörek Otu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında saha çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gerçekleştirilen saha kontrollerinde, proje kapsamında ekimi yapılan çörek otu tarlalarının gelişim durumu yerinde incelendi. Bitkilerin mevcut gelişim seviyeleri değerlendirilirken, üretim sürecinde karşılaşılan durumlar hakkında üreticilerden bilgi alındı.

İncelemeler sırasında üreticilerle bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, tarımsal üretimde alternatif ürünlerin önemine dikkat çekti. Keleş, üreticilerin talep ve önerilerini dinleyerek, verimliliğin artırılması ve kaliteli üretimin sürdürülebilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çörek otu yetiştiriciliğinin hem üreticilere yeni bir gelir kaynağı oluşturması hem de bölgedeki ürün çeşitliliğini artırması açısından önem taşıdığına dikkat çeken Keleş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin her aşamada yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Keleş, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, teknik destek ve saha çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürüttüğü projelerle çiftçilerin farklı ürünlere yönelmesini teşvik ederken, hem tarımsal verimliliğin artırılmasını hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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