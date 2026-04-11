Bakan Yumaklı duyurdu: "Koyunbaba Barajı Sulaması 108 bin dekar araziyi suyla buluşturacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Koyunbaba Barajı Sulaması'nın tamamlanmasıyla birlikte Ankara ve Çankırı'da 108 bin 530 dekar arazinin modern sulama sistemleri ile buluşacağını duyurdu. Proje, 238 milyon metreküp su hacmi ile bölge ekonomisine yıllık 8,1 milyar lira katkı sağlayacak.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara ve Çankırı'nın bereketli topraklarını suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Tamamlandığında 108 bin 530 dekar araziyi modern sulama sistemleri ile buluşturacak proje; 238 milyon metreküp su hacmi ve 290 kilometre uzunluğundaki sulama hattıyla bölgeye can suyu olacak. Üretimde verimi artırırken, ülke ekonomimize yıllık 8,1 milyar liranın üzerinde katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
