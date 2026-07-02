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Koçarlı'da tarım arazileri taşkından korunacak

Koçarlı'da tarım arazileri taşkından korunacak
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisini modern borulu sulama sistemine kavuşturacak projede boru montaj çalışmaları hızla devam ediyor. Proje tamamlandığında bölgedeki tarımsal verimlilik artacak ve araziler taşkınlardan korunacak.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan çalışmalarda boru montaj çalışmaları hız kesmezken, çalışmaların tamamlanmasıyla tarım arazileri de taşkınlardan korunacak.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinde başlatılan Koçarlı Bağarası Sulaması işinde çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede Koçarlı ve Söke ilçelerine bağlı birçok mahallede tarım arazilerini modern borulu sulama sistemiyle buluşturacak olan Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali inşaatındaki boru montaj çalışmaları da devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 146 bin 40 dekar tarım arazisi modern borulu sulama sistemine kavuşacak ve bölgedeki tarımsal verimlilik en üst düzeye çıkarılacak. Aynı zamanda tarım arazileri de taşkından korunacak. Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen proje ile üretim faktörlerinin en iyi biçimde yükseltilmesi de amaçlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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