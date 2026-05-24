Haberler

Kırklareli'nde kanola tarlalarına sıkı kontrol

Kırklareli'nde kanola tarlalarına sıkı kontrol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde baharın gelişiyle çiçek açan kanola tarlaları, Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Kanolanın ekonomik değeri, arıcılıktaki önemi ve hayvan yemi olarak kullanımı vurgulandı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Kırklareli'nde, baharın gelişiyle birlikte çiçek açan kanola ekili tarlalar kontrolden geçirildi.

Kanola tarlalarında kontroller gerçekleştiren Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, iklim ve hava olaylarının etkisiyle çiçek açma, yaprak dökme gibi meydana gelen mevsimsel ve biyolojik değişimlerini inceledi.

Kanolanın yalnızca ekonomik getirisiyle değil, farklı kullanım alanlarıyla da öne çıktığını vurgulayan teknik ekipler, bitkinin arıcılık açısından önemli bir nektar kaynağı olduğunu, hasat sonrası kalan artıkların ise büyükbaş hayvan beslemesinde kaba yem olarak değerlendirilebildiğini bildirdi.

Üreticiler, kurak alanlarda verimli sonuçlar alınabilmesi, buğdaya göre daha fazla gelir sağlaması ve yağ sanayisinin yoğun talep göstermesinin kanolayı cazip hale getirdiği için tercih ettiklerini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
CHP'de kritik telefon görüşmesi! Kılıçdaroğlu ve Özel'in heyetleri 14.00'te bir araya gelecek

Beklenen haber geldi! Kılıçdaroğlu ve Özel'in ekipleri görüşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da demir yolu yakınında patlama: 24 ölü, 82 yaralı

Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: 24 ölü, onlarca yaralı var
Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim
Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı