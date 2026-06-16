Haberler

Karadeniz'de istilacı türlerin tarım ürünleri üzerindeki etkileri inceleniyor

Karadeniz'de istilacı türlerin tarım ürünleri üzerindeki etkileri inceleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen uzman heyet, Trabzon'da istilacı türlerin fındık, çay, kivi gibi ürünler üzerindeki etkilerini inceledi. AB destekli AGRICOOP projesi kapsamında kahverengi kokarca başta olmak üzere zararlıların tarımsal üretime etkileri değerlendirildi.

Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen uzman heyet, Karadeniz Bölgesi'nde istilacı türlerin tarım ürünleri üzerindeki etkilerini inceliyor.

Trabzon'da Ticaret Borsası'nın Varna Ekonomik Kalkınma Ajansı, LEPL Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortaklığında yürüttüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında desteklenen 'Sürdürülebilir ve Dayanıklı Tarım için İstilacı Türler ve İklim Değişikliği ile Mücadeleye Yönelik Teknoloji Temelli Uygulamalar Yoluyla İş Birliği (AGRICOOP) Projesi' kapsamında istilacı türlere yönelik tarım arazilerine ziyaretler yapıldı.

Trabzon'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen ziyaretlerde istilacı türlerin başta kahverengi kokarca olmak üzere fındık, çay, kivi, domates ve fasulye gibi farklı tarım ürünleri üzerindeki etkileri yerinde incelendi.

KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi'nden Dr. İslam Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Yük. Ziraat Müh. Engin Pehlivan, Akçaabat Ziraat Odası Genel Sekreteri Veysel Baki ile Trabzon Ticaret Borsası (TTB) proje ekibinden Ulusal Yürütme Koordinatörü Ceren Aydın, Konsorsiyum Koord. Asistanı Gökçenur Ulu Usta'nın katıldığı çalışmalarda, zararlıların dağılımı ve popülasyon yoğunluğu takip edilerek tarımsal üretim üzerindeki mevcut ve olası etkileri değerlendirildi. İstilacı türlerin etkilerini azaltmaya yönelik uygulanabilecek stratejiler ile yerel tarımsal üretimin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artıracak önlemler üzerine çiftçilerle görüş alışverişinde bulunuldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli'den açıklama var

İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ülke mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenilgi sonrası eleştiriler vardı! Merih Demiral ve Eren Elmalı'dan sürpriz değişim

Bu hallerinden eser kalmadı
Rekabet Kurumu'ndan lastik devlerine 3.6 milyar TL ceza

Dev firmaların fiyat anlaşması yaptığı sektöre 3.6 milyar TL ceza
Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda görsel şölen: Aydınlatma direkleri leyleklerin yeni adresi oldu

Bu yolda seyahat edenler gözlerine inanamıyor!
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Bahçeli'den eylem yapan öğretmenlere destek: Yanlarındayız

Eylem yapan öğretmenleri soran gazeteciye Bahçeli'den çarpıcı yanıt