Kahta’da gönüllü gençler badem hasadına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen gönüllülük çalışmaları kapsamında, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi tarafından badem hasadı etkinliği düzenlendi.

Kahta'da gerçekleştirilen etkinliğe, Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler katıldı. Badem bahçelerinde üreticilerle bir araya gelen gençler, hasat çalışmalarına destek vererek çiftçilerle birlikte badem topladı.

Bölgenin önemli tarım ürünleri arasında yer alan bademin hasat sürecini yerinde deneyimleme fırsatı bulan gençler, tarımsal üretimin farklı aşamalarına da yakından tanıklık etti.

Etkinlikle gençlerde gönüllülük bilincinin artırılması, tarımsal üretime yönelik farkındalık oluşturulması ve gençlerle çiftçiler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi liderleri, gönüllü gençlerin katılımıyla sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinin farklı alanlarda sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı