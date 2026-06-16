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Pazarlarda satılan tohum ve fideler kontrol edildi

Pazarlarda satılan tohum ve fideler kontrol edildi
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kurulan semt pazarlarında satışa sunulan tohum, fide ve fidanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Sertifikalar incelenirken üretici ve satıcılara bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kurulan semt pazarlarında satışa sunulan tohum ve fideler kontrol edildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bitkisel üretimde kalite ve güvenilirliğin sağlanması, üreticilerimizin sertifikalı üretim materyaline erişiminin desteklenmesi ve mevzuata uygun satışların teşvik edilmesi amacıyla denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçe pazarlarında satışa sunulan tohum, fide ve fidanlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde ürünlere ait sertifikalar incelenerek mevzuata uygunluk değerlendirildi. Denetimler sırasında üretici ve satıcılara sertifikalı tohumluk kullanımı ile satış ve kayıt süreçlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerle, üreticilerimizin sertifikalı ve izlenebilir üretim materyallerine erişiminin desteklenmesi, bitkisel üretimde kalite standartlarının korunması ve tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kontrol ve bilgilendirme faaliyetleri il genelinde sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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