Göreme'de safran dikildi, 2,5 dönümde tarım turizmi hedefleniyor

Kapadokya bölgesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve tarım turizminin geliştirilmesi amacıyla tıbbi aromatik bitki safranın dikimine başlandı. Turizmci Güray Tosun, Göreme'de yaklaşık 2,5 dönümlük alanda başlayan safran üretiminin ilerleyen dönemde daha geniş alanlara yayılmasının planlandığını söyledi.

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Göreme'de gerçekleştirilen safran dikimi öncesinde arazi hazırlanırken, bölgenin iklim şartlarının safran yetiştiriciliği için uygun olduğu belirtildi.

Safranın katma değeri yüksek ancak emek ve zahmet isteyen bir bitki olduğunu ifade eden turizmci Güray Tosun, bölgede yaygın olarak yetiştirilen buğday, arpa, patates ve kabak çekirdeğinin yanı sıra alternatif ürünlerin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tosun, safranın aynı zamanda turizm açısından da değerlendirilebileceğini belirterek, " Kapadokya'nın kışları soğuk olan bir bölge olması nedeniyle safran burada yetişebilecek düzeyde bir bitki. Katma değeri yüksek ve zahmetli bir ürün. Biz bunun bölgeye ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece safran değil; salep, beyaz zambak ve diğer uygun tıbbi aromatik bitkilerin de bölgede yetiştirilmesini destekliyoruz" dedi.

"Tarım ve turizmi bir araya getirmek istiyoruz"

Amaçlarının safran üretimini turizmle birleştirmek olduğunu kaydeden Tosun, tarım turizmini bölgede yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

Tosun, "Biz turizmci olduğumuz için yaptığımız çalışmayı turizmle birleştirmek istiyoruz. Şu anda yaklaşık 2,5 dönümlük bir dikim alanımız var. İlerleyen dönemde bunu alanın tamamına yaymayı planlıyoruz. Gelen misafirlerimize burada safranın nasıl yetiştirildiğini ve hasadının nasıl yapıldığını göstermek, hatta hasat döneminde onları bu sürece dahil etmek istiyoruz" diye konuştu.

"350 çiçekten yaklaşık 1 gram safran elde ediliyor"

Safran üretiminin oldukça zahmetli olduğunu belirten Tosun, ürünün hasat döneminde çiçeklerin içerisindeki safranların tek tek toplandığını söyledi.

Tosun, "Ortalama 350 çiçekten 1 gram safran elde ediliyor. Çiçekler açtıktan sonra kasım ayının başlarında içerisindeki safranları alıyoruz ve kurutuyoruz. Yaklaşık 100 metrekarelik alandan 10-15 gram civarında mahsul bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Safranla başlayıp farklı ürünleri de denemek istiyoruz"

Çalışmanın ilerleyen dönemlerde farklı bitkilerle genişletilmesinin planlandığını da anlatan Tosun, "Bölgede tarım turizmini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Safranla başlayacağız. Beyaz zambak düşüncemiz var. Farklı ekim alanlarında tarihi ve kültürel anlamda bizim için değerli olan laleyi de değerlendirmek istiyoruz. Bunları turistlerle harmanlamayı planlıyoruz" dedi.

Tosun, üretimin yanı sıra elde edilen ürünün pazarlanmasına yönelik çalışmalar da yapacaklarını belirterek, Kapadokya'ya gelen ziyaretçilerin üretim ve hasat sürecini yerinde görmesinin bölgedeki tarım turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı