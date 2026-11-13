Erzurum'da Toprak Koruma Kurulu Kasım toplantısı Vali Baruş başkanlığında yapıldı

Erzurum'da Toprak Koruma Kurulu Kasım toplantısı Vali Baruş başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da Kasım Ayı Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelindeki tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların sürdürülebilir kullanımı ve arazi kullanım talepleri ele alındı.
Erzurum'da tarımsal üretim potansiyelinin korunması ve toprak kaynaklarının verimli değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kasım Ayı Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Aydın Baruş'un başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurul üyesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelindeki tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve arazi kullanımına ilişkin gelen talepler ele alındı.
Gündemde yer alan maddelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde detaylı olarak görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin değerlendirmelerinin ardından sona erdi.