Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan Üzümlü'de Kaymakam Hökelekli, Altınbaşak'ta şeker pancarı hasadını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Üzümlü'de Kaymakam Hökelekli, Altınbaşak'ta şeker pancarı hasadını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Altınbaşak beldesinde devam eden şeker pancarı hasadını yerinde inceledi. Hökelekli, hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve üreticilere kolaylıklar diledi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Altınbaşak beldesinde devam eden şeker pancarı hasadını yerinde inceledi.

Kaymakam Hökelekli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üzeyir Özoğul ile birlikte şeker pancarı üretimi yapılan tarlayı ziyaret ederek çiftçi Murat Ateş ile bir araya geldi.

Hasat çalışmaları hakkında bilgi alan Hökelekli, üretim süreci ve çiftçilerin karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından önemine dikkati çeken Hökelekli, üreticilere kolaylıklar dileyerek hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 69 sitede yayınlandı.
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi

"Evladım" dediği isimler bir veda bile edemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam

Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Öksürük şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu

Öksürük için gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
İzmir'de trafikte başka aracı kovalayıp araçtan indiler! Sürücüye 186 bin, yolcuya 180 bin lira ceza

Aracı kovalayıp yolda indiler! Yolcuya bile 180 bin lira ceza
Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun

Ankara'daki zirveye damga vuran teklif: Rusya da teşkilata katılsın