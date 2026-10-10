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Erzincan Ergan Dağı'nda 2026-2027 kayak sezonunun ilk kayağı 10 gün erken yapıldı

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Erzincan Ergan Dağı'nda 2026-2027 kayak sezonunun ilk kayağı 10 gün erken yapıldı
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Erzincan Ergan Dağı'nda 2026-2027 kayak sezonunun ilk kayağı 9 Ekim'de yapıldı. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, antrenör Canser Atilla geçen yıla göre 10 gün erken kayak yaptı.

Erzincan'ın önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, 2026-2027 kayak sezonunun ilk kayağı 9 Ekim'de yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Kayak Antrenörü Canser Atilla, Ergan Dağı'nın 3 bin 100 rakımlı bölgesinde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşmasıyla sezonun ilk kayak deneyimini gerçekleştirdi.

Geçen yıl aynı bölgede ilk kayağını 19 Ekim'de yaptığını belirten Atilla, bu yıl 10 gün daha erken kayak yapma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Ergan Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla bölge beyaza bürünürken, sezonun ilk kayağının yapılması kış turizmi açısından da heyecan oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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