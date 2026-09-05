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Erzincan'da Besi OSB ile hayvancılıkta yeni dönem

Erzincan'da Besi OSB ile hayvancılıkta yeni dönem
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Erzincan'da Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (Besi OSB) projesiyle hayvancılığın modernleştirilmesi, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması planlanıyor. Bakanlık destekli proje, sektörü sanayiyle bütünleştirerek kent ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Erzincan'da hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, üretimin modernleştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla hayata geçirilen Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (Besi Osb ) ile üreticilere daha güçlü bir üretim altyapısı sunulması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yürütülen proje kapsamında, kentteki hayvancılık potansiyelinin modern ve sürdürülebilir üretim modeliyle değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Besi OSB ile tarım ve hayvancılığın sanayiyle bütünleştirilmesi, üreticilerin emeğinin daha fazla değer kazanması ve sektörde istihdam imkanlarının artırılması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Erzincan'ın hayvancılık sektöründeki üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, kent ekonomisine katkı sağlanması ve sürdürülebilir bir üretim ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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