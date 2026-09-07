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Erzincan'da Kış Hazırlığı: Salçalık Domates ve Kapya Biber Tezgahlarda

Erzincan'da Kış Hazırlığı: Salçalık Domates ve Kapya Biber Tezgahlarda
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Erzincan'da eylül ayıyla birlikte kış hazırlıkları hızlandı. Pazar tezgahlarında salçalık domates 70-100 lira, kapya biber ise 75 liradan satılıyor. Pazarcılar, fiyatların geçen haftayla aynı olduğunu ve düşüş beklemediklerini belirtirken, vatandaşların salça, konserve ve kurutmalık için yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı. Pazarcı Mücahit Ayan, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

Erzincan'da eylül ayının gelmesiyle kış hazırlıkları hız kazanırken, salça yapımında kullanılan domates ve kapya biberler pazar tezgahlarında yerini aldı.

Hasat sezonunun başlamasıyla kışlık hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, salça, konserve ve kurutmalık ürünler için pazar yerlerine yöneldi.

Kentte salçalık domatesin kilogramı 70 ila 100 lira, kapya biberin kilogramı ise 75 liradan satışa sunuluyor.

Pazarcı esnafı, salçalık domates ve kapya biber fiyatlarının geçen haftayla aynı seviyede olduğunu, önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş beklemediklerini belirtti.

Uzun yıllardır pazarcılık yapan Mücahit Ayan, vatandaşların salçalık ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Satışların beklentileri doğrultusunda iyi olduğunu belirten Ayan, "Şu an için memnunuz, satışlarımız iyi. İnsanlar salçasını yapıyor, kurusunu yapıyor, konservesini yapıyor. Vatandaş yoğun göründüğü gibi. Alışverişler güzel ve sıkıntı yok şu an için." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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