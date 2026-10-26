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Erzincan'da çiftçiler yağış uyarısıyla şeker pancarı hasadını gece sürdürüyor

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Erzincan'da çiftçiler yağış uyarısıyla şeker pancarı hasadını gece sürdürüyor Haber Videosunu İzle
Erzincan'da çiftçiler yağış uyarısıyla şeker pancarı hasadını gece sürdürüyor
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Erzincan'da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadı, meteorolojinin yağış uyarısının ardından gece saatlerinde de sürüyor. Çiftçiler, yaklaşık 180 günlük yetişme sürecinin ardından olgunlaşan pancarları tarladan çıkarıp Erzincan Şeker Fabrikası'na sevk ediyor.

Erzincan'da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadı sürüyor. Meteorolojinin yağış uyarısının ardından çiftçiler, ürünlerini tarladan kaldırmak için gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımın önemli merkezlerinden Erzincan'da yaklaşık 180 günlük yetişme sürecinin ardından olgunlaşan şeker pancarları, yoğun mesainin ardından traktör ve kamyonlarla Erzincan Şeker Fabrikası'na taşınıyor.

Çağlayan beldesinde tarlalara giren çiftçiler, yağışlar başlamadan hasadı tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Gündüz olduğu kadar gece de devam eden mesaiyle tarlalardan çıkarılan pancarlar, fabrikada işlenmek üzere sevk ediliyor.

Fabrikaya getirilen şeker pancarları, yapılan analizlerin ardından çeşitli işlemlerden geçirilerek şekere dönüştürülüyor. Üretilen şeker, ülke genelindeki tüketicilere ulaştırılarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Çağlayan beldesinde pancar hasadı yapan çiftçiler, mart ayında ektikleri ürünlerin hasat dönemine ulaştığını belirterek, tarlalardan çıkarılan pancarların fabrikada işlenip şeker olarak ülke genelindeki tüketicilere ulaştırıldığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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