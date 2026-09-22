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Erzincan Çayırlı'da beyaz kuru fasulye hasadı başladı, ekimi mayısta yapıldı

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Erzincan Çayırlı'da beyaz kuru fasulye hasadı başladı, ekimi mayısta yapıldı
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde mayısta ekilen beyaz kuru fasulyenin hasadı başladı; ürün bakım ve sulama sonrası olgunlaştı. Üreticiler ve tarım işçileri sabah tarlalarda fasulyeleri kökleriyle söküyor, kurutma ve patozun ardından ürün satışa hazırlanıyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yetiştirilen beyaz kuru fasulyenin hasadı başladı.

İlçede mayıs ayında ekimi yapılan kuru fasulyeler, bakım ve sulama çalışmalarının ardından olgunlaştı.

Üreticiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlalara gelerek fasulyeleri kökleriyle birlikte söküyor.

Tarlalardan toplanan fasulyeler, kurutma ve patoz işlemlerinin ardından tanelerinden ayrılıyor. Daha sonra ürünler ayıklanarak satışa hazırlanıyor.

Üreticiler, sezon boyunca hava koşulları, sulama ve tarla bakımının verim üzerinde etkili olduğunu belirterek hasat dönemine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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