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Erfelek'te kestane ormanlarını tehdit eden hastalıklar ve zararlılar masaya yatırıldı

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Erfelek'te kestane ormanlarını tehdit eden hastalıklar ve zararlılar masaya yatırıldı
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Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, Ankara’da 23-24 Kasım 2026’da yapılacak kestane çalıştayı öncesinde orman yetkilileriyle Erfelek’teki kestane ormanlarının sorunlarını görüştü. Görüşmede hastalıklar, gal arısı, mücadele sonuçları ve üretici beklentileri ele alındı.

Ankara'da 23-24 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan "Kestane Ormanları Yönetim Stratejileri Çalıştayı" öncesinde, Erfelek'teki kestane ormanlarının mevcut durumu ve sorunlarını değerlendirmek üzere önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Ağaçlandırma ve Silvikültür Sinop Şube Müdürü Özkan Güneş, Ekosistem Hizmetleri Sinop Şube Müdürü Hüseyin Altınel ve Erfelek Orman İşletme Şefi Mert Koca, Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca'yı makamında ziyaret etti.

Toplantıda bölgedeki kestane ormanlarını tehdit eden hastalıklar, kestane gal arısı zararlısı ve buna bağlı olarak yaşanan üretim düşüşü ele alındı. Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün sahada yürüttüğü mücadele çalışmalarının sonuçları incelenirken, kestane üreticilerinin beklentileri ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, kestane ormanlarının bölge için hem ekonomik hem de ekolojik açıdan hayati önem taşıdığını vurguladı. Ormanların korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirten Koca, heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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