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Elazığ'da soğuk hava balık tezgahlarını şenlendirdi, yaklaşık 20 çeşit balık var

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Elazığ'da soğuk hava balık tezgahlarını şenlendirdi, yaklaşık 20 çeşit balık var Haber Videosunu İzle
Elazığ'da soğuk hava balık tezgahlarını şenlendirdi, yaklaşık 20 çeşit balık var
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Elazığ'da soğuk havalar ve yağışlarla balık tezgahlarında yerel göl balıkları ile deniz balıklarının çeşitliliği arttı. Tezgahlarda yaklaşık 20 çeşit balık bulunurken esnafın yüzü güldü, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ'da soğuk havalarla birlikte hem yerel baraj gölleri hem de deniz ürün çeşitliliğiyle balık tezgahları şenlendi.

Üç tarafı baraj gölleriyle çevrili konumuyla Türkiye'nin adeta bir yarımadası görünümündeki Elazığ'da, balık sezonunun en bereketli günleri yaşanıyor. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte kentteki balık tezgahlarında büyük bir çeşitlilik oluştu. Elazığ'daki baraj göllerinden avlanan alabalık, aynalı sazan, turna, şabut, tatlı su levreği, kara ve sarı sazan gibi yerel türlerin yanı sıra, denizlerden gelen çinekop, sarıkanat, lüfer, istavrit, levrek ve hamsi tezgahları süslüyor. Zengin ürün yelpazesi hem esnafın yüzünü güldürüyor hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte bölgedeki balık çeşitliliğinin arttığını ifade eden balıkçı esnafı Ramazan Erdoğan, "Havaların soğuması ve yağmurların yağmasıyla birlikte tezgahlarımız adeta şenlendi. Özellikle Elazığ'ımızın meşhur sazanı, turnası, alabalığı, somonu ve diğer göl balıkları bol miktarda çıkmaya başladı. Tezgahlara çok güzel şabutlar ve iri sazanlar geliyor. Bizim göl balığımız biraz kılçıklı olsa da oldukça lezzetlidir, bu nedenle müşterilerimiz özellikle büyük turnalara yoğun ilgi gösteriyor. Deniz balığı konusunda da sahil kentlerini aratmayacak bir düzeydeyiz. Şu an tezgahlarımızda barbunu, mezgiti, çinekopu, sarıkanatı, çuprası, levreği, hamsisi ve istavritiyle yaklaşık 20 çeşit balığımız bulunuyor" dedi.

"Sağlık için haftada en az iki kez balık tüketilmeli"

Kış aylarının gelmesiyle birlikte balığın besin değerine ve insan sağlığına olan katkılarına da değinen Erdoğan, "Biz kış mevsimini 'balık ayı' olarak adlandırıyoruz. Havalar ne kadar soğursa balık çeşidi de o kadar artıyor ve bu bolluk müşterilerimizin ilgisini çekiyor. Kış aylarında balığın bağışıklık sistemi, Omega-3 ve B12 vitamini açısından faydalarını saymakla bitiremeyiz. Bu nedenle 'sağlık için haftada en az iki defa, özellikle de gelişim çağındaki çocuklar için mutlaka balık tüketin' çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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