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Elazığ'da kavurucu sıcaklardan dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı

Elazığ'da kavurucu sıcaklardan dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı
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Elazığ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle kentin işlek noktaları boş kaldı, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı.

Elazığ'da etkisini arttıran kavurucu sıcaklardan dolayı kentin en işlek noktaları boş kaldı.

Elazığ'da etkisini artıran aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Özellikle öğle saatlerinde normal günlerde yoğunluğun yaşandığı cadde, park ve meydanlar büyük ölçüde boş kalırken, dışarı çıkan vatandaşlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirmeye çalıştı. Esnaf da sıcak hava nedeniyle yaya trafiğinde belirgin bir azalma yaşandığını ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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