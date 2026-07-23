Düzce'de asfalt ve yama çalışmaları sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçesine bağlı Fındıklı köyünde gerçekleştirdiği asfalt yama çalışmalarıyla bozulan yol kesimlerini onararak ulaşım güvenliğini ve sürüş konforunu artırdı.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesine bağlı Fındıklı Köyü'nde yürütülen asfalt yama çalışmaları tamamlandı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla yol üzerindeki bozulmalar giderilerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması hedeflendi. Düzce İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kırsal mahalle ve köy yollarında bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam edeceği belirtilirken, ulaşım altyapısının daha güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı