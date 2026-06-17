Arkun ve Ayvalı Barajları Türkiye'nin enerji gücüne katkı sağlıyor

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla hizmete sunuyor.

DSİ Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, hidroelektrik enerjinin her ülke için kalkınma, refah, istikrar ve hayat kalitesi anlamına geldiği ifade edildi. Enerjinin yerinde, zamanında ve makul fiyatlarla temin edilmesi kalkınma için vazgeçilmez olduğunu vurgulanan açıklamada, ülkelerin gelişmişlik durumu sürdürülebilir enerji kaynaklarının varlığı ile değer kazandığı, sürdürülebilir enerji, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli olan kaynakları tehlikeye atmadan bugünün ihtiyacını karşılayabildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemiz ekonomisinin son yıllarda önemli bir gelişme göstermesine paralel olarak elektrik enerjisi tüketiminin de arttığı görülmektedir. Bununla birlikte enerji ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri bulunan aynı anda pek çok sektörle bağlantılı bir konudur. Bir ülkenin en önemli hedefi kalkınma, kalkınmanın en önemli ayağının üretim, üretimin devamlılığı için ise enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması son derece gereklidir" denildi.

"Yerli Kaynaklarımızı Milletimizin Hizmetine Sunuyoruz"

Bu kapsamda Erzurum Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan Arkun ve Ayvalı Barajı ve HES tesislerinin toplam kurulu gücü 365,82 MW olup, ortalama yıllık enerji üretim potansiyeli 1.102,71 GWh seviyesinde olduğu vurgulandı. Bu tesislerin kurulduğu günden bugüne kadar ürettikleri toplam enerji miktarı ise 8.715,36 milyar kWh 'ye ulaştı.

"Yenilenebilir Enerji Yatırımlarımız Sürecek"

Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Balta, Arkun ve Ayvalı Barajı ve HES tesislerinin yerli ve yenilenebilir enerji üretimiyle ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti. Söz konusu tesislerin temiz enerji üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılmasına destek verdiğini, hidroelektrik santrallerin ülke ekonomisine yıllık 3 milyar 32 Bin TL katkı sağladığını söyledi.

Genel Müdür Balta "Bir ülkenin en önemli hedefi kalkınmadır. Kalkınmanın en önemli ayağı üretimdir. Üretimin devamlılığı için ise enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması son derece gereklidir." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı