DSİ Ardahan'da taşkın korumasını sürdürüyor, Ağzıpek'te 800 metrelik çalışma sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Ardahan merkez ve ilçelerinde taşkın riskini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gürçayır, Kura Nehri, Ardahan Üniversitesi, Göle ve Posof'ta taşkın koruma ve dere ıslahı çalışmaları tamamlandı; Ağzıpek köyünde 800 metrelik taş tahkimatı sürüyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Ardahan merkez ve ilçelerinde taşkın riskini en aza indirmek, yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü'nce, DSİ 243. Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Gürçayır Mahallesi, Kura Nehri, Ardahan Üniversitesi, Göle ve Posof ilçelerinde taşkın koruma, dere ıslahı, taş tahkimatı ve rüsubat temizliği çalışmaları tamamlandı.
Ardahan Merkez Ağzıpek köyünde 800 metre uzunluğunda taş tahkimatı çalışmaları ise devam ediyor.
Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren DSİ ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerde iş makineleriyle müdahalelerde bulunuyor.
Yürütülen çalışmalarla dere yataklarının su akış kapasitesi artırılarak taşkınların önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.