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Hububat hasadı öncesi sıkı denetim

Hububat hasadı öncesi sıkı denetim
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hububat hasat sezonunun başlamasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dane kaybını azaltmak için biçerdöverleri denetlemeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerinde dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöverlere yönelik sıkı bir denetim çalışması başlatıldı.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere köy ve kasabalarda hizmet verecek olan biçerdöverleri tek tek inceledi. Sağlıklı ve verimli bir hasat sezonunun geçirilmesi hedeflenen denetimlerde; operatörlerin belgeleri, araçlardaki yangın söndürme tüplerinin yeterliliği, sepet ve tabla ayarları titizlikle kontrol edildi.

Hasat döneminde üreticinin emeğinin tarlada kalmaması için denetimlerin sezon boyunca aralıksız süreceğini belirten Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hasat dönemiyle birlikte biçerdöver kontrollerimiz hız kazandı. Teknik ekiplerimiz tarafından yürütülen bu denetimlerin temel amacı, hasat sezonunda dane kaybını en aza indirmek ve milli ekonomimize katkı sağlayan tarımsal verimi artırmaktır. Yapılan denetimlerde; operatör belgelerinden yangın tüplerine, sepet ve tabla ayarlarından izin verilen azami %2'lik kayıp oranlarına kadar her detayı inceliyoruz. Amacımız çiftçimizin bir yıllık emeğinin zayi olmasını engellemek. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu dilerim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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