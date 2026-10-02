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Didim'de üreticilere sofralık zeytin hasadında zeytin sineği uyarısı yapıldı

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Didim'de üreticilere sofralık zeytin hasadında zeytin sineği uyarısı yapıldı
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sofralık siyah zeytin hasadında üreticilere zeytin sineğiyle mücadele uyarısında bulundu. Açıklamada, vuruk kontrollerinin yapılması, yağış sonrası mücadelenin yeniden değerlendirilmesi ve ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulması istendi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sofralık siyah zeytin hasadı öncesi ve sırasında üreticileri zeytin sineği zararlısına karşı uyardı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sofralık siyah zeytin hasadının başlamasıyla birlikte üreticilere zeytin sineğiyle mücadele konusunda uyarıda bulunuldu. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, yaklaşık 1-2 ay sürecek hasat dönemi boyunca zeytinlerde zeytin sineği zararlısına yönelik vuruk kontrollerinin düzenli olarak yapılmasının önem taşıdığı belirtildi. Özellikle yağışların ardından zeytin sineği mücadelesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, gerekli görülmesi halinde ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak mücadelenin zamanında yapılması gerektiği ifade edildi. Zeytin sineğiyle zamanında mücadele edilmesinin ürün kayıplarının ve kalite düşüşlerinin önlenmesi açısından önem taşıdığı belirtilirken, üreticilerden bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri istendi. Açıklamada ayrıca, ilaçlama yapılması halinde son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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